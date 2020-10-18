Слова экс-президента Грузии Саакашвили вывели Канделаки из себя

Москва, 18 октября. Высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на митинге в Батуми не на шутку разозлили генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тину Канделаки, пишет «Царьград».

«Ненавижу этого исторического проходимца и террориста», — написала известная ведущая в своем Telegram-канале.

Такую реакцию знаменитости вызвало недавнее заявление Саакашвили о том, что он желает вернуться к власти в Грузии. Бывший президент рассказал об этом на митинге, который провели его сторонники перед выборами в грузинский парламент. Саакашвили выступил на нем не лично, а по видеосвязи. По словам экс-президента, хоть его уже восемь лет и не пускают в Грузию, но «любовь народа ничем не купишь».

«Они [люди. — Прим. ФАН] не видели меня уже восемь лет, и общаемся мы только через экран, но вот как они реагируют на мое появление, даже если это появление только на экране. На самом многочисленном митинге за историю города Батуми», — заявил Саакашвили.

Его слова сопровождались ликованием толпы. Канделаки жестко прокомментировала выступление экс-президента.

«Счастлива, что мне лично удалось плюнуть ему в лицо. Надеюсь, что получится повторить, когда увижу его на скамье подсудимых», — высказалась ведущая.

Грузинские власти назвали прошедший митинг «целенаправленным вредительством в условиях пандемии», поскольку среди собравшихся было много пожилых граждан и детей.

«Власти, врачи, народ стоят по одну сторону барьера, а Саакашвили и его партия вместе с вирусом — по другую», — заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он заключил, что сторонники экс-президента специально пытались «распространить опасный вирус в столице Аджарии и регионах республики».

Ранее Тина Канделаки в десятую годовщину создания Instagram поделилась с подписчиками своей фотографией, которая стала ее первой публикацией в социальной сети.