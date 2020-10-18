Экс-супруга Радулова раскрыла подробности семейной жизни с хоккеистом

Москва, 18 октября. Бывшая жена хоккеиста Александра Радулова Дарья Дмитриева раскрыла подробности брака со звездой спорта. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Девушка вспомнила о многочисленных девушках, с которыми общался хоккеист. Она призналась, что долгое время терпела подобное поведение мужа, но в конце концов не смогла с этим смириться. По словам Дарьи, Радулов никогда не признавался в многочисленных изменах, она сама догадывалась о неверности супруга.

«Я сама писала, угрожала этим девушкам. Я сказала им, что побрею, что я их найду и просто изобью», — откровенно рассказала Дмитриева.

Она пыталась поговорить с мужем и узнать, зачем он постоянно переписывается с другими женщинами. Сам спортсмен объяснял, что таким образом пытается справиться со своими комплексами.

Неверное поведение супруга довело Дарью до паранойи, и их отношения прекратились. Как добавила Радулова, она даже наняла детектива, чтобы он узнал информацию о любовнице мужа.

Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Радулов крутит роман с Анной Бокий, бывшей девушкой Алимжана Тохтахунова, более известного как Тайванчик.