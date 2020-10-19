Какой «октябрьский сюрприз» ждет США в 2020 году?

Подобно адской стальной паровой машине, президентская гонка в США набрала максимальные обороты. С каждым днем события развиваются все стремительнее, основные оппоненты все старательнее пытаются дискредитировать друг друга, а американские граждане и средства массовой информации традиционно ждут последнего «октябрьского сюрприза» — новостной сенсации, способной полностью изменить исход выборов.

Несмотря на то, что история данного явления берет начало в первой половине XIX века, оно было подмечено, сформулировано и популяризировано политиком Уильямом Кейси в 1980 году. В то время Кейси был руководителем предвыборной кампании 40-го президента США Рональда Рейгана. И хотя скептики заявляют, что это обыкновенное совпадение и стечение обстоятельств, феномен «октябрьского сюрприза» наблюдается перед каждыми президентскими выборами.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» попыталась спрогнозировать исход президентской гонки и противостояния Дональда Трампа и Джо Байдена.

Трамп наносит ответный удар

В 2016 году всего за несколько дней до выборов занимавший в то время должность директора ФБР Джеймс Коми объявил, что возобновляет расследование в отношении Хиллари Клинтон. Она, будучи государственным секретарем, использовала для рабочей переписки личную электронную почту на незащищенном сервере. Эта новость продержалась на первых полосах всех СМИ целую неделю, что дало Трампу решающее преимущество в борьбе за президентское кресло.

Собственно, в этом году подобных «сюрпризов» было уже несколько, однако в большинстве своем они оказывались в пользу демократов: публикация налоговых деклараций Трампа, а также его госпитализация с коронавирусом. Но 14 октября американская газета New York Post заявила о том, что получила доступ к переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты. Из этой переписки следовало, что Байден-старший мог быть напрямую вовлечен в коррупционную деятельность сына.

Некоторые посчитали, что после такого удара ряды сторонников Байдена существенно поредеют — и небеспочвенно. Несмотря на недостаток конкретной информации по делу Хантера, свое истинное лицо вдруг показали соцсети Facebook и Twitter, руководители которых, люди демократических взглядов, столь давно и громко рассуждают о свободе слова, равенстве и правах человека. «Октябрьский сюрприз» от New York Post, по всей видимости, нагнал столько страха на предвыборный штаб Байдена и их союзников, что администрации соцсетей, забыв о своих возвышенных идеалах, прибегли к самому старому и простому способу политической борьбы — блокировке неугодной информации.

Массы пользователей столкнулись с тем, что не могут перейти по опубликованной ссылке и прочитать статью. В обществе разразился скандал такой силы, что главе Twitter Джеку Дорси пришлось признать решение о блокировке материала ошибочным.

Стоит ли доверять социологическим опросам?

По результатам национальных американских опросов, Байден стабильно опережает Трампа на 10% голосов (50% против 40%). Однако как показывает история, общенациональные опросы ненадежны: в 2016 году, несмотря на прогнозы, победу одержала не Клинтон, а Трамп. Социологи пытались найти причину таких неточностей и в результате обвинили опрашиваемых: к ошибкам привело исчезновение домашних телефонов и нежелание людей высказывать свое истинное мнение.

Однако никто не обратил (а, возможно, не захотел обращать) внимание на тот факт, что журналистское сообщество в США практически полностью состоит из сторонников Демократической партии. И хотя об этом не говорят в открытую, все прекрасно осознают, что предсказывать победу Трампу — откровенный моветон.

Четыре года назад опрос газеты Los Angeles Times и Университета Южной Калифорнии на протяжении всего избирательного цикла подвергался постоянной критике за то, что показывал лидерство Трампа. В 2020 году ситуация со свободой слова только ухудшилась. В условиях тотальной популярности движения Black Lives Matter, для которого Трамп играет роль мирового злодея, предсказывать победу действующего президента США — преступление против человечности и «расизм».

Чего ожидать от команды Байдена?

Похоже, со стороны демократов действительно громких «октябрьских сюрпризов» ожидать уже не приходится. Байден и его сторонники уверены, что Трамп и так достаточно дискредитировал себя в ходе своего президентства. К закрепившемуся за президентом еще с начала срока клейму «марионетки Кремля» добавилась еще и неспособность справиться с пандемией COVID-19, — к которой, как показало время, США оказались слабо подготовлены. Более того, дебаты 30 сентября также закончились не в пользу Трампа. На дебатах он показал довольно агрессивный стиль дискуссии, беспрестанно перебивая и оскорбляя соперника. Байден, в свою очередь, держался весьма уверенно и твердо, чем полностью разрушил образ «сонного Джо», приписываемый ему республиканцами.

Еще один козырь демократов — американская молодежь, которая в большинстве своем придерживается прогрессивных взглядов. Для них Трамп — динозавр с давно устаревшими ценностями, мешающий изменить страну и мир к лучшему. Байден же, напротив, представляется человеком, способным повести Америку в светлое, лишенное расизма и предрассудков будущее.

Несмотря на то, что противники Трампа до сих пор сделали довольно мало уступок по таким важным для американской молодежи вопросам, как студенческий долг и здравоохранение, Байден взял на себя амбициозные обязательства в отношении другой популярной у нового поколения проблемы — изменения климата.

Следующий шаг за республиканцами

Все четыре года противники действующего американского президента были только и заняты тем, чтобы найти нечто, что позволило бы объявить Трампу импичмент. Личная жизнь, биография, счета, — все было изучено вдоль и поперек, не упущено ни одного подозрительного эпизода. Однако все оказалось напрасным: пресса лишь подливала масло в огонь, преувеличивая и искажая факты, а действительно убедительных доказательств коррумпированности или несостоятельности президента США отыскать так и не удалось.

И наоборот — до появления Трампа на политическом небосклоне Соединенных Штатов ни Джозеф Байден, ни его сторонники ни разу не подвергались такому пристальному вниманию. Безусловно, демократы занимают одно из ключевых мест в американской политической системе, но в распоряжении их главного оппонента находится целая государственная машина, мощь правоохранительных органов и разведывательных спецслужб.

Поэтому Дональд Трамп обещает, что сюрпризы еще не закончены. И скандал с Хантером Байденом, возможно, всего лишь первое звено в цепочке, которая позволит доказать коррумпированность и неблагонадежность бывшего вице-президента. В таком случае мир ожидает еще одна новостная сенсация, которая уже точно сделает эти выборы одними из самых остросюжетных в американской истории.