Экс-депутат Рады озвучил следующий шаг Запада для развала Украины

Киев, 18 октября. Украина стала жертвой колониальной политики Запада, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. На своей странице в Facebook он написал, каким будет следующий шаг «колонистов» для развала его государства.

Политик отметил, что западные страны продолжают заниматься колонизацией. Только методы данного процесса серьезно изменились. Он высказал предположение, каким его государство хочет видеть Вашингтон.

«По плану США Украина должна развиваться по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой», — написал экс-парламентарий.

Алексей Журавко отметил, что его страна не подпадает под традиционный вид колонии. Это связано с тем, что Украина обладала высоким уровнем развития науки, промышленности, технологии и образования, когда пришли западные силы.

По его словам, ради разрушения всего этого в стране была проведена лживая приватизация.

«А ради чего? Ради того, чтобы лишить Украину суверенитета, собственного могущества и завоевать ее огромный рынок для сбыта продукции, произведенной в тех же Евросоюзе и США!» — прокомментировал автор поста.

Алексей Журавко констатировал, что некогда сильную страну лишили будущего и превратили в постепенно деградирующий регион. Он не исключает, что следующим шагом Запада станут меры по «замене» коренного населения на мигрантов из других континентов.

Бывший парламентарий считает, что Украине нужно побыстрее сформировать национальную элиту, которая начнет борьбу с пагубным влиянием извне и негативными изменениями.