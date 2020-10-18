Крупный супермаркет сгорел в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 18 октября. Крупный супермаркет оказался практически полностью уничтожен пожаром в Ростове-на-Дону. Огонь вспыхнул в здании сегодня днем. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ по региону.

Магазин располагался на улице Еременко. Сигнал о возгорании поступил спасателям примерно в 15.10. В этот момент в помещении супермаркета находились люди. Они успели покинуть здание до того, как пламя начало распространяться по площади.

За несколько минут огонь перекинулся на второй этаж магазина. На место происшествия прибыли 22 спасателя и шесть единиц спецтехники. К их приезду огонь охватил площадь в 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание получилось спустя полчаса. Жертв и пострадавших удалось избежать.

В настоящее время специалисты устанавливают подробные обстоятельства и причины случившегося.