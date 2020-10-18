Вирусолог Альтштейн объяснил новый симптом коронавируса

Москва, 18 октября. Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн объяснил выводы британский ученых о том, что шум в ушах может быть симптомом коронавируса, передает «РЕН ТВ».

Доктор медицинских наук обратил внимание на то, что шум в ушах не является специфическим симптомом коронавирусной инфекции.

«Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека», — указал вирусолог.

По его словам, болезнь может отразиться на различных системах организма, однако проблемы со слухом могут встречаться реже потери обоняния.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета ранее назвали новый симптом коронавируса. Специалисты провели исследование и выяснили, что некоторые пациенты, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, жаловались на звон или шум в ушах. Также были зафиксированы случаи, когда у людей, заболевших COVID-19, этот симптом приводил к полной потере слуха.

Врач-нефролог Анна Коробкина ранее опровергла вывод британских ученых о связи болезней почек и коронавирусной инфекции.