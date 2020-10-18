Онищенко назвал особенности тестирования в РФ китайской вакцины от COVID-19

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко уверен, что представители КНР, которые проводят в России испытания китайской вакцины от коронавируса, будут строго следить за соблюдением всех протоколов исследования, возможно, даже строже, чем их российские коллеги в аналогичных случаях. Так Онищенко прокомментировал планы корреспондента ФАН проверить на себе китайский препарат для профилактики COVID-19. В настоящее время в России заканчивается набор добровольцев для участия в таком тестировании.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко, необходимость для китайских ученых проводить испытания своей вакцины в других странах, в том числе в России, связана с тем, что в самом Китае почти не осталось больных COVID-19. Почти полностью купированная эпидемия — следствие экстраординарных мер профилактики в очагах заражения, принятых в Китае, отмечает Онищенко.

«Могу однозначно сказать: в ходе тестирования своей вакцины они будут чрезвычайно тщательно соблюдать протокол, возможно, даже строже, чем это делают у нас. Это будет заметно и во время предвакцинального скрининга, и при отслеживании последствий, и в изучении иммунного ответа. В этом я вижу несомненный плюс», — подчеркнул собеседник ФАН.

Онищенко отметил, что страх перед китайскими препаратами, который есть у многих в России, сегодня не обоснован: репутация препаратов из КНР в последнее время заметно улучшилась.

«Так что вы, как журналист, смотрите внимательно, как и в каких медицинских учреждениях Петербурга будет проводиться исследование, как будет соблюдаться протокол, чтобы потом обо всем этом рассказать. Это очень интересно и важно. Уверен, они действуют без спешки, которая иногда бывает, для них главное — не заданность результата, а точность и объективность, что в данном случае может являться серьезным преимуществом», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, в мире разрабатывается несколько десятков вакцин от коронавируса, два препарата уже зарегистрированы в России. На 18 октября в мире зарегистрировано 39,7 млн случаев COVID-19, выздоровело 27,3 млн человек, скончались — 1,11 млн заболевших.

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