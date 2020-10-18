Вице-президент АТОР назвал вероятный срок открытия границ РФ для туристов

Москва, 18 октября. Россия может открыть границы для иностранных туристов не раньше следующего года. Такой прогноз сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире радиостанции «Вести FM».

Он отметил, что точно назвать срок едва ли представляется возможным. Однако вполне очевидно, что въездной туризм начнется уже в 2021 году. Сейчас количество прибывающих крайне низкое. По словам Горина, пока крайне мало государств, из которых разрешен турпоток.

Дмитрий Горин добавил, что не раньше весны, скорее всего, въездной туризм начнет «оживать».