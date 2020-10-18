Певица Валерия в 52 года похвасталась безупречной фигурой в бикини

Москва, 18 октября. Российская певица Валерия, отметившая в этом году свой 52-й день рождения, смело может дать фору молодым представительницам отечественного шоу-бизнеса. Ее безупречная фигура восхищает фантов, поэтому певица смело раздевается на камеру. Очередное фото в купальнике она опубликовала в Instagram.

Свежее фото Валерии оказалось достаточно вызывающим, поэтому реакция поклонников была неоднозначной. Исполнительница позировала у бассейна в одном бикини. При этом она не только похвасталась аккуратной фигурой, но и анонсировала свой новый клип.

«Легкий загар мне не помешает для съемок нового клипа. А как вы относитесь к солнечным ваннам?» — подписала фото певица.

В комментариях фанаты оставили массу лестных отзывов о формах певицы, но нашлись и те, кто принялся критиковать образ звезды, ее прическу и даже головной убор.

«Что за скелет с кожей?» — спросил один из подписчиков. «Валерия, вы нас мучаете!» — написал фанат. «По-доброму вам завидую, хорошего отдыха, красотка», — отметил фолловер звезды.

Ранее стало известно, что скоро Валерия станет бабушкой. Сын певицы Арсений Шульгин через Instagram сообщил о беременности своей супруги. Бизнесмен и блогер также опубликовал серию кадров с фотосессии, которые говорят о скором пополнении.