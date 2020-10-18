Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой

Москва, 18 октября. Фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Ольгой Бузовой на шоу «Ледниковый период», отреагировал на слухи о романе с певицей и ведущей шоу «Дом-2», пишет издание «Собеседник».

Поклонники Бузовой уже давно заподозрили в романтических отношениях с Соловьевым, слухи подогревают и проблемы с рэпером Давой. Все точки в этом вопросе расставил Дмитрий Соловьев.

Он опроверг любовную связь с певицей и заявил, что их связывают исключительно дружеские отношения. Фигурист считает, что мысли о влюбленности у зрителей могли возникнуть из-за хорошей актерской игры во время выступлений.

«Мы актеры, мы должны играть. Я и Ольга — на одной волне, может, поэтому у людей создается определенное впечатление о нас», — рассказал фигурист об отношениях с Ольгой Бузовой.

Российский рэпер Давид Манукян ранее опубликовал весьма романтичный пост в своем Instagram, посвященный телеведущей Ольге Бузовой. Подписчики решили, что исполнитель сделал своей спутнице предложение, однако сама певица не подтвердила эту версию и заявила, что «не имеет к этому никакого отношения».