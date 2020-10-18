Путин пошутил про вред пива во время учебы в университете

Москва, 18 октября. Употребление пива негативно сказалось на учебе в университете будущего главы государства. В этом шутливо признался российский президент Владимир Путин, сообщает телеканал «Россия-1».

«Я, может быть, и не очень хорошо учился в университете, потому что пива много пил в свободное время», — рассказал о былом глава государства.

Кстати, сейчас Владимир Путин отказался от пенного напитка. Недавно с улыбкой на лице он заявил, что от пива «брюхо растет».

Известный телеведущий и борец за здоровый образ жизни Геннадий Малахов полностью поддержал отказ российского лидера от пенного напитка.

По словам Малахова, в пиве в значительном объеме содержится вещество фитоэстроген. Оно оказывает влияние на мужскую фигуру. Существенное увеличение количества фитоэстрогена в организме приводит к подавлению мужских качеств в пользу женских.

Ведущий допустил, что по этой причине врачи могли дать президенту рекомендацию воздержаться от пива. Малахов предположил, что глава государства решил сохранить все то, что дала ему природа.

Ведущий подчеркнул, что в свои 68 глава государства хорошо выглядит. Ведь помимо отказа от пенного напитка Путин уделяет время спортивным занятиям.