Шерин пояснил, как именно Трамп будет «выстраивать мир с позиции силы»

Публичная демонстрация силы и метание угроз всему миру в период избирательной кампании не выглядят чем-то новым или шокирующим — это стандартный прием всех переизбирающихся президентов. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Висконсин, заявил, что Соединенные Штаты создали новые уникальные виды вооружений, которые делают их самой мощной в военном отношении страной в мире. Хозяин Белого дома убежден, что это позволит Америке «выстраивать мир с позиции силы».

«То, что армия США является одной из сильнейших на планете — это общепризнанный факт, — заметил Шерин. — У нее самый большой бюджет и самое большое количество военнослужащих и военных баз по всему миру. Должен заметить, что американское вооружение одно из самых дорогих — но превосходит ли оно по этой причине российское? Я бы так не сказал».

Депутат отметил, что по многим видам оружия США и РФ имеют паритет — а кое в чем наша страна даже значительно превосходит своего «заокеанского партнера».

«Например, в ракетостроении мы их явно превосходим, — убежден парламентарий. — Это касается как межконтинентальных баллистических ракет, так и ракет малой и средней дальности. Трамп это знает, но у него сейчас избирательная кампания — так что нет ничего удивительного в том, что мы услышали от него эту похвальбу».

У собеседника ФАН вызвала недоумение фраза президента Соединенных Штатов о грядущем «выстраивании мира с помощью силы» — по его мнению, так американцы поступают уже добрых полвека.

«Думаю, он просто будет делать то же самое, что и раньше, — предположил Шерин. — Что это значит? Если какая-то страна не подчиняется воле Вашингтона, то сначала в ее отношении вводятся экономические санкции, затем организуются оранжевые революции, а если и этого мало, то развязывается вооруженный конфликт, в ходе которого Пентагон отдает приказы наносить ракетно-бомбовые удары по ее территории и вводит туда своих морских пехотинцев».

Так что в этом отношении, добавил депутат, практически ничего не изменится: США и дальше будут идти напролом, отстаивая свои национальные интересы и демонстративно наказывать страны, посмевшие встать на их пути.