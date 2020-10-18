Экстрасенс сравнила судьбы Хлебниковой и покойной Легкоступовой

Москва, 18 октября. Экстрасенс Дарья Миронова рассказала о сходстве судеб певиц Марины Хлебниковой и Валентины Легкоступовой, пишет портал iReactor.

Миронова считает, что у Хлебниковой действительно есть проблемы с алкоголем, но нет сильной зависимости. Увлечение спиртными напитками связано с негативными эмоциями.

Как отметила экстрасенс, если женщину тяготит одиночество, то она может повторить судьбу Валентины Легкоступовой. Или может выйти замуж за недобропорядочного мужчину, который воспользуется ее положением.

Миронова уверена, что Хлебникова не повторит судьбу Легкоступовой, но очень важно, чтобы рядом с ней находились близкие люди. Как отметила экстрасенс, ангел-хранитель Хлебниковой спасет ее от неприятных последствий.

Валентина Легкоступова скончалась два месяца назад. По официальной информации, в состоянии алкогольного опьянения она поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой. Певица обратилась в больницу только через три дня после получения травмы.

Ранее Дарья Миронова объяснила долгое отсутствие певицы Марины Хлебниковой на публике. После своего «исчезновения» Хлебникова занималась собой и не хотела общаться с другими людьми. Экстрасенс считает, что родные помогли артистке убежать от внешнего мира.