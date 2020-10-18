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Несколько тысяч человек участвуют в «Партизанском марше» в Минске

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Несколько тысяч человек участвуют в «Партизанском марше» в Минске

Минск, 18 октября. Несколько тысяч протестующих колонной движутся по Партизанскому проспекту белорусской столицы, стремясь привлечь внимание рабочих крупных заводов, расположенных по пути следования, передает ТАСС.

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта, двигаясь в строну станции метро «Автозаводская». Многие из них несли в руках бело-красно-белые флаги. В район проведения акции стягиваются силовики и спецмашины, около метро «Автозаводская» выставлены усиленные кордоны.

Не дойдя примерно 50 метров до оцепления ОМОНа, протестующие развернулись и пошли в обратном направлении, к центру Минска. 

Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют митингующим. Однако в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома подтвердили, что правоохранительные органы задержали нескольких участников несанкционированной акции. Точное число задержанных не называется.

Источник: ТАСС
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