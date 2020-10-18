Врач опровергла вывод британских ученых о связи болезней почек и COVID-19

Москва, 18 октября. Врач-нефролог Анна Коробкина не согласилась с недавним выводом британских исследователей. По их мнению, риск умереть от коронавируса увеличивается в два раза у пациентов с больными почками, сообщает телеканал «Звезда».

Коробкина отметила, что наличие сопутствующих заболеваний, помимо данной инфекции, всегда тревожит медработников. Ведь они приводят к снижению иммунитета, и это касается не только болезней почек.

Возвращаясь непосредственно к выводу британских специалистов, Анна Коробкина подчеркнула, что исследование должно в себя включать данные по тысячам пациентов с аналогичными возрастом, диагнозом и сопутствующим состоянием. В противном случае такие результаты не заслуживают внимания.

«А это исследование совершенно ни о чем не говорит. Наличие хронических заболеваний или еще какого-то сопутствующего процесса естественно осложняет течение коронавируса — это нагрузка на иммунную систему», — прокомментировала врач.

Недавно британские специалисты заявили, что обнаружили новый симптом коронавируса.