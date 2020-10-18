Пользователи Сети объяснили, зачем Заворотнюк звонила Малахову

Москва, 18 октября. Телеведущий Андрей Малахов сообщил о звонке звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием. Пользователи Сети объяснили, зачем знаменитость это сделала, и раскрыли корыстный мотив актрисы, пишут «Дни.ру».

О телефонном звонке артистки Малахов рассказал в эфире собственного шоу «Привет, Андрей!», посвященного дню рождения певца Николая Баскова. Пользователи Сети начали гадать, зачем Анастасия решила поздравить исполнителя публично, а не лично. Многие предположили, что у нее был на это корыстный мотив — напомнить о себе и заработать денег.

«Хотела бы поздравить Баскова, позвонила бы ему лично! К чему посредники в лице Малахова-эфира-телевидения? Или у звезд уже не получается общаться по-человечески, обязательно нужны свидетели в лице телезрителей?», «Оклемалась? Теперь деньги будет зарабатывать», — с негодованием пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Басков публично обратился со словами поддержки к Анастасии Заворотнюк. Он признался, что прекрасно понимает актрису, поскольку последние годы выхаживал близкого человека.