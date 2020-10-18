Эрдоган перечислил поставщиков оружия Армении

Анкара, 18 октября. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Россия, Франция и США осуществляют поставки оружия в Армению. Заявление он сделал во время выступления в провинции Ширнак, которое транслировалось через Twitter.

По мнению Эрдогана, указанные государства-участники Минской группы ОБСЕ активно поддерживают Ереван в области вооружения.

Президент Турции также сделал обвинительный выпад в адрес Армении. По его словам, именно эта страна нарушила перемирие в районе Нагорного Карабаха.

Напомним, что конфликт между Ереваном и Баку вспыхнул 27 сентября. Две республики с помощью военной силы пытаются разобраться с давней проблемой — территориальной принадлежностью Нагорного Карабаха. Первая попытка решить вопрос кровопролитием произошла в начале 90-х годов.