Фанаты восхитились пышными формами Долиной в платье с глубоким вырезом

Москва, 18 октября. Знаменитая российская певица Лариса Долина взбудоражила фанатов платьем с глубоким декольте на премьере мюзикла «Шахматы». Новую фотографию опубликовала дочь Долиной Лина Миончинская в своем Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость позирует вместе с театральным режиссером Алексеем Франдетти. На певице надето силуэтное черное платье в пол с глубоким декольте. Поверх него она накинула меховое манто, тоже черное. На руках — темные перчатки. В макияже Долина решила сделать акцент на губы, накрасив их яркой помадой.

Певица очень тепло отозвалась о постановке, написав, что это «восторг».

«Красиво, профессионально и талантливо. А как поет хор! Не оставляет места для раздумий», — высказалась Долина.

На другом снимке Долина позирует уже одна. В руке она держит стильный клатч и защитную маску черного цвета. Фанаты сразу же принялись обсуждать образ исполнительницы, поблагодарив Миончинскую за то, что она выложила фото мамы.

«Шикарная леди», «Невероятная», «Потрясающе выглядит», «Похожа на шикарную шахматную королеву», — высказались подписчики.

Премьера мюзикла состоялась в Московском дворце молодежи 17 октября. Авторами музыкального произведения «Шахматы» стали драматург Тим Райс и основатели группы «ABBA» Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.

Ранее известная певица заметно похудела на фоне слухов о разводе с мужем, пишет KP.Ru.