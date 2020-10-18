Сын Валерии показал фото беременной жены

Москва, 18 октября. Сын певицы Валерии — Арсений Шульгин — официально через Instagram сообщил о беременности супруги. Бизнесмен и блогер также опубликовал серию кадров с фотосессии, которые говорят о скором пополнении.

«У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления», — поделился радостью блогер.

Позитивное событие по достоинству оценили поклонники Шульгина. Всего за три часа кадр «лайкнули» более 74 тысяч раз.

«Ребята! От души поздравляю! Это качественно новый уровень отношений! Это уже настоящая семья! Счастья вам!» — выразила эмоции подписчица.

«Арсений, поздравляю вас: пусть ваш ребенок будет таким же красивым как вы», — пожелал пользователь.

Один из фанатов подчеркнул, что взглянув на свадебные фотографии, уже сделал вывод об «интересном» положении молодой супруги блогера.

Отметим, что недавно будущие родители после свадьбы отправились в романтическое путешествие в Турцию. Однако отдых был немного подпорчен. Когда супруги прибыли в отель, оказалось, что багаж где-то затерялся. Вещи они вернули только к вечеру. Разочаровал молодых и гостиничный номер, где были только две односпальные кровати. Да и пляж у отеля оказался каменистым, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».