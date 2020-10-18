Ученый рассказал о новом сверхточном тесте на иммунитет к коронавирусу

Ученый-иммунолог Григорий Ефимов объяснил, почему отсутствие антител к COVID-19 еще не означает отсутствие иммунитета к этой инфекции. Он также назвал клетки, которые могут распознавать коронавирус и которые скоро можно будет выявлять при помощи нового сверхточного теста. Так Ефимов прокомментировал информацию о быстром исчезновении антител у пятой части переболевших COVID-19, обнародованную в эфире телеканала «Россия-1» академиком РАН Арегом Тотоляном. Тотолян предупредил, что около 15–20% переболевших COVID-19 теряют выработанные антитела в течение одного-двух месяцев.

«Примерно 15–20% переболевших теряют антитела: их иммунная система сначала как-то отреагировала небольшим уровнем антител, но через месяц-полтора-два от этих антител не осталось и следа», — заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

ФАН попросил прокомментировать эту информацию заведующего лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ гематологии) Минздрава РФ Григория Ефимова.

«Не надо воспринимать антитела как единственное средство защиты нашей иммунной системы, — отметил Ефимов в комментарии Федеральному агентству новостей. — У части переболевших антител вообще нет. Особенно это верно относительно тех, кто переболел бессимптомно. В этом случае антитела не обнаруживаются у существенной части переболевших. Еще важно сказать, что у части переболевших антитела есть, но эти антитела сами по себе вирус не нейтрализуют. То есть эти антитела можно воспринимать просто как свидетельство болезни, но защитной функции у них нет. Такая информация была, например, в публикации Института Гамалеи, в которой они описывали свою вакцину».

(Речь идет о публикациях, посвященных первой в мире вакцине для профилактики COVID-19 — Sputnik V, — разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. — Прим. ФАН).

Однако антитела — не единственное средство защиты организма от коронавируса, успокоил Григорий Ефимов.

«На наше счастье помимо антител у нас есть еще Т-лимфоциты», — отметил ученый.

T-лимфоциты (от лат. thymus «тимус») — специальные клетки, развивающиеся у млекопитающих в тимусе. Т-лимфоциты играют важную роль в приобретенном иммунном ответе, отвечая за распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены.

«Эти Т-лимфоциты вполне способны и в отсутствие антител обеспечить защиту организма, — продолжил Ефимов. — Известно, что Т-лимфоциты существуют с нами десятилетия и даже на протяжении всей жизни. В частности, у людей, которые в 2003 году переболели SARS-CoV-2, а это очень близкородственный к COVID-19 коронавирус, в крови до сих определяются Т-лимфоциты, которые умеют распознавать тот вирус. Мы, конечно, не можем утверждать, что эти Т-лимфоциты защищают переболевших от повторной инфекции, но эксперименты показывают, что Т-лимфоциты в крови у переболевших есть».

По словам Ефимова, это подтверждено и в ходе нынешней пандемии COVID-19.

«Например, в нашем исследовании мы специально набирали людей, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Речь идет о случаях, когда родственники жили в одной квартире с заболевшим и сами не заболели. И когда мы стали смотреть у этих людей антитела, антител тоже не было. Но при этом у значительной части контактировавших с заболевшими Т-лимфоциты были. То есть, скорее всего, эти люди тоже переболели, абсолютно бессимптомно, не заметив этого, и никакие анализы ничего не показали. Но, тем не менее, иммунный ответ, который выражается именно в этих Т-лимфоцитах, у них сформировался», — подчеркнул иммунолог.

Сейчас на повестке введение определения Т-лимфоцитов к COVID-19 в клиническую практику, как это уже произошло с исследованием на антитела, отмечает Ефимов. Это будет новый сверхточный тест на наличие иммунитета на коронавирусную инфекцию, говорит ученый.

«Просто антитела проще измерять, а Т-лимфоциты — чуть-чуть сложнее. Поэтому пока эти тесты не поступили в клиническую практику и остаются только в руках ученых. Сейчас мы работаем над созданием такого теста для клинического применения, чтобы им могли воспользоваться все желающие. Надеемся, в ближайший месяц-полтора такой тест станет доступным для всех», — подчеркнул Григорий Ефимов.

В России на 18 октября всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрировано 1 399 334 заболевших, в том числе 15 099 — за последние сутки. Излечились 1 070 576 человек, 24 187 пациентов скончались.

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