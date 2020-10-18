Sohu предупредило Японию о катастрофе в случае попытки забрать Курилы силой

Москва, 18 октября. Аналитики китайского издания Sohu считают, что действия России по отношению к Курилам доказывают японским политикам непреклонность Москвы в вопросе принадлежности островов. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод материала, посвященного тому, как РФ пресекла мечты Японии отобрать силой Курилы.

Отношения между Россией и Японией усложняются отсутствием мирного договора по Курильским островам. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Москве объясняют, что Южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над территорией подкреплен всеми международно-правовыми нормами.

Китайские эксперты считают, что недавно произошедшее на Курилах событие вызвало крайне негативную реакцию у японского политического истеблишмента. Речь идет о визите генпрокурора РФ Игоря Краснова на острова. Он встретился с местными жителями и дал несколько поручений, «в том числе проверить качество мобильной связи и цены на предметы первой необходимости».

«Получив это сообщение, японские дипломаты подали протест в связи с действиями РФ на Курилах», — отмечается в Sohu.

Токио уже понимает, что дипломатическим путем отобрать Курилы, принадлежащие России, не получится, а любая попытка применить военную силу обернется катастрофой.

«При этом следует предупредить Японию, чтобы она отказалась от попыток забрать острова силой», — заметили китайские аналитики.

Они добавили, что визит генпрокурора РФ на Курильские острова стал сигналом для нового правительства Японии, чтобы оно не предпринимало резких маневров по отношению к российской территории.

Ранее Sohu опубликовало материал, посвященный отношениям между Москвой и Вашингтоном. Журналисты сообщили о стремлении руководства США создать с Россией союз, направленный против Китая.