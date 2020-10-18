Нефть вылилась в Обь в результате столкновения двух барж

Томск, 18 октября. Нефтепродукт вылился в реку Обь в результате столкновения двух барж в Каргасокском районе Томской области, передает пресс-служба регионального СК на транспорте.

«Предварительно установлено, что 18 октября 2020 года в затоне реки Обь Томской области находились две пришвартованные к берегу баржи. Около 10 часов вследствие сильного порыва ветра произошел отрыв от берега порожней баржи, которая столкнулась баржей, на которой располагались емкости с нефтепродуктами», — сообщает пресс-служба.

В результате столкновения была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. Сейчас течь устранена, а специалисты устраняют последствия разлива.

Местный СК организовал проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в Мурманской области маломерное судно столкнулось с грунтом береговой линии. В результате этого в воде оказались 10 человек. Семеро из них уже найдены, тела троих оставшихся ищут на берегу и в воде.