Азербайджан готов передать тела погибших военнослужащих Армении

Баку, 18 октября. Азербайджан выразил готовность передать Армении тела погибших в ходе боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила Госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В ведомстве отметили, что азербайджанская сторона готова сделать это в одностороннем порядке.

«В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных целях, была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана, по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы», — написано в сообщении.

При этом армянский МИД заявил, что Баку отверг попытку договориться о выводе ночью с поля боя раненых военнослужащих, пишет RT.

Ранее Баку и Ереван договорились о гуманитарном перемирии с 00.00 18 октября, однако Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении режима прекращения огня.