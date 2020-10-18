Критик раскрыл, почему у Пугачевой нет достойных преемников

Москва, 18 октября. Музыкальный критик Александр Волков полагает, что ожидать появления новых звезд на российской сцене, которые по своим масштабам могли бы сравниться с Аллой Пугачевой, в ближайшее время не стоит. Об этом он сообщил в интервью Nation News.

Волков отметил, что для появления «приемников» у Пугачевой нужно, чтобы в России развивалось музыкальное и культурное образование.

«В России сложилась ситуация стагнации, отсутствия высокой и качественной эстрады как таковой. Происходит замена звезд какими-то странными персонажами», — пояснил критик.

Он подчеркнула, что музыкальная культура в настоящее время находится в плачевном состоянии. На сцене все реже встречаются исполнители и композиторы соответствующего уровня.

Кроме того, считает критик, в стране нет честных музыкальных конкурсов, в результате чего молодым, но талантливым исполнителям гораздо сложнее пробиться к массовому слушателю.

Ранее в Сети заговорили о том, что негативную роль в судьбе скоропостижно скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой могла сыграть Алла Пугачева.

Напомним, что огромную известность Легкоступова получила в середине 80-х годов прошлого века. В 1991 году она прервала концертную деятельность в связи с рождением дочери, однако дальнейшие попытки вернуться на «музыкальный Олимп» закончились безрезультатно. Говорят, что Примадонна хоть и не напрямую, но избавилась от конкурентки по сцене.