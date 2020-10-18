В Минске оппозиционеры пытаются провести очередной марш

Минск, 18 октября. Несогласные в Минске пытаются провести очередное незаконное шествие. Оппозиционеры постепенно собираются в районе Партизанского проспекта, откуда собираются маршем идти в сторону МКАД, пишет РИА Новости.

Участники акции формируют небольшие группы, которые в ходе мероприятия объединяются. С собой они по традиции несут бело-красно-белые флаги.

Учитывая постоянство проведения митингов на выходных, силовики республики уже с утра находятся в готовности, усилены меры безопасности. Кроме того, в столице зафиксировано отсутствие мобильного Интернета.

Напомним, что внутриполитическая ситуация в Белоруссии обострилась сразу после президентских выборов 9 августа. Убедительную победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Светлана Тихановская, которую поддерживает оппозиция, не смогла получить и 11%. Тем не менее результаты ЦИК устроили не всех. В стране начались митинги и забастовки, которые поддерживаются западными странами.