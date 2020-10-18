Барановская вынуждена пить успокоительное после съемок шоу с Гордоном

Москва, 18 октября. Телеведущая Юлия Барановская призналась, что принимает успокоительное после съемок шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Чаще всего темой шоу «Мужское/Женское» становятся тяжелые жизненные ситуации, связанные с разводами, детьми и домашним насилием. Один из подписчиков Барановской поинтересовался, не принимает ли она перед съемками программы успокоительное.

«До съемки — нет, а после иногда пью пустырник. Когда очень тяжелые истории», — созналась телеведущая.

До этого появились слухи, что Александр Гордон покинет программу «Мужское/Женское». Однако бывшая супруга футболиста Аршавина опровергла домыслы и рассказала, что новые эпизоды снимаются с Гордоном.

Ранее Юлию Барановскую раскритиковали за выбранное платье и лишний вес. Ведущая появилась в новом образе на премии «Жара Music Awards», где звезды делились историями, как пережили период самоизоляции.

На Барановской, как отметили интернет-пользователи, карантин оставил наиболее заметный отпечаток. Все дело в платье, которое телеведущая выбрала для церемонии. Комментаторы заметили, что Барановская располнела за время самоизоляции, а платье не смогло скрыть лишний вес.