Участница «Дома-2» выломала дверь и сбежала с проекта

Москва, 18 октября. Экс-участница передачи «Дом-2» Милена Безбородова недавно попыталась вернуться на проект, чтобы наладить контакт с бывшим возлюбленным Алексеем Безусом. Однако все вылилось в конфликт, и девушка эффектно сбежала с площадки, о чем свидетельствует ролик в Instagram.

Два месяца назад Безбородова предприняла еще одну попытку «найти свою любовь» в шоу «Дом-2». Девушка хотела примириться со своим давним избранником Алексеем Безусом, однако попытка не увенчалась успехом. Недавно в Интернете был выложен выпуск телешоу, на которой девушка в истерике пытается покинуть съемочную площадку.

«Он рассказал всем мой секрет, который я доверила! Он на всю страну его рассказал!» — кричала участница в ярости.

Безбородова требовала, чтобы ей открыли проход, и выбивала металлические ворота, преграждающие ей путь на волю. Один из ведущих шоу Андрей Черкасов пытался успокоить девушку, однако из этого ничего не вышло. В конечном итоге знаменитости удалось погнуть ворота и протиснуться в образовавшуюся щель, выбравшись на волю.

Произошедшее пришлось по вкусу многочисленным зрителям.

«Лучший уход», «Красиво ушла», «Молодец», — писали комментаторы в социальных сетях.

После инцидента девушка столкнулась с проблемами со здоровьем. Безбородова на протяжении нескольких дней страдала от головокружения и дрожи. Медики установили, что это было вызвано проблемами с шеей. Мозг бывшей участницы телешоу недостаточно хорошо насыщался кислородом, и специалисты прописали ей капельницу.

Примечательно, что и бывшие участники телепроекта достаточно часто попадают в поле зрения журналистов. Ранее одна из звезд проекта согласилась продать свои откровенные фото за 15 тысяч рублей.