Трамп похвастался «мощным» американским оружием, которому «завидует» Россия

Вашингтон, 18 октября. Президент США Дональд Трамп вновь похвастался «самым мощным» американским оружием во время речи в штате Висконсин. Запись его выступления на предвыборном митинге опубликована на YouTube-канале Real America's Voice News.

По словам американского лидера, другие государства, в том числе Россия, Китай и Северная Корея, завидуют США.

«У нас есть самое сильное оружие, когда-либо произведенное одной страной. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас. Мы надеемся, что никогда его не применим», — заявил глава Белого дома.

Президент не уточнил, какие виды вооружений он имеет в виду.

По мнению Трампа, США стали самой мощной страной с военной точки зрения. Американский президент также пообещал «выстраивать мир с позиции силы», для чего может потребоваться мощное вооружение.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Вашингтон имеет «секретные» системы вооружений, о которых не знает никто, а вооружение США сейчас находится в «лучшем за последние десятилетия состоянии». В интервью американскому журналисту Бобу Вудворду президент упомянул и о том, что в США разработали новое ядерное оружие, которым якобы не обладают ни Россия, ни Китай.

В то же время США не раз признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия и оказалась «в роли догоняющего». Ранее ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что на данный момент Вашингтон не может предъявить новые типы вооружений.