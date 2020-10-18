Италия и Британия не смогут «обмануть» российский ЗРК С-400

Москва, 18 октября. Британия и Италия, по данным западных СМИ, якобы нашли способ обмануть российский ЗРК C-400. Военный эксперт Виктор Мураховский выразил большие сомнения относительно озвученного успеха, сообщает Baltnews.

Напомним, что ключевой составляющей «обмана» было использование огромного количества беспилотников, которые «вводили в заблуждение» радары. За счет этого, по мнению британцев и итальянцев, возможно заблокировать работу С-400.

Виктор Мураховский обратил внимание, что на Западе «заявили», но на практике «не испытали». По его мнению, они могут попытаться это сделать в реальности. Эксперт отметил, что С-400 защищает авиабазу Хмеймим в Сирии. В небе там масса различных летательных аппаратов. Никакой из них не смог «обмануть» российский ЗРК.

Специалист обратил внимание на выдающиеся характеристики системы.

«Особенность С-400 в том, что у нее разные ракеты, которые могут работать на малой дальности, средней и большой. Кроме того, у нее надежная система наведения — там есть радиолокатор новый», — заявил Мураховский.

Он добавил, что С-400 обладает передовой системой управления, благодаря которой после распознавания цели выбирается необходимый вид ракеты для уничтожения объекта.

Напомним, что Турция стала покупателем данного ЗРК. Предпочтение российской разработке явилось поводом для критики Анкары со стороны Вашингтона.