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Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Дубае

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Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Дубае

Абу-Даби, 18 октября. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в Дубае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на команду бойца.

24-летнего спортсмена доставили в одну из больниц Абу-Даби с гриппом, высокой температурой и рвотой. Врачи диагностировали у спортсмена стафилококк. 24 октября Нурмагомедову предстояло провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым, однако после госпитализации поединок отменили. 

Морозов, в свою очередь, пожелал сопернику побыстрее поправиться.

«Скорейшего выздоровления, это спорт, жизнь продолжается», — сказал Морозов.

Источник: ТАСС
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