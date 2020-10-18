Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Дубае

Абу-Даби, 18 октября. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в Дубае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на команду бойца.

24-летнего спортсмена доставили в одну из больниц Абу-Даби с гриппом, высокой температурой и рвотой. Врачи диагностировали у спортсмена стафилококк. 24 октября Нурмагомедову предстояло провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым, однако после госпитализации поединок отменили.

Морозов, в свою очередь, пожелал сопернику побыстрее поправиться.