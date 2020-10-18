В Крыму обвинили Эрдогана в попытках «потоптаться» на интересах России

Очень многие страны в последнее время изъявляют опасное желание «потоптаться» на национальных интересах России, к сфере которых относится украинское государство. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее в комментарии для РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция сделает «серьезную стратегическую ошибку», приняв предложение Киева присоединиться к проекту «Крымская платформа» (целью которого является «возвращение» полуострова в состав Украины), названному депутатом «антикрымским союзом». Так региональный парламентарий отреагировал на официальный визит украинского президента Владимира Зеленского к своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, который весьма благосклонно отнесся к идее участия в данном соглашении.

«Хочется с иронией комментировать заявления некоторых крымских депутатов, — отметил Джаралла. — Должен напомнить им, что наш полуостров является частью России, а потому «союз», к которому Киев склоняет Анкару, следует называть не «антикрымским», а «антироссийским» — как-никак, здесь затронуты интересы нашей Родины в целом. Но это тот случай, когда люди считают себя достаточно умными (будучи при этом всего лишь провинциальными депутатами) и не пользуются помощью экспертов, которые подсказали бы им, как следует правильно формулировать свои мысли, занимаясь публичными рассуждениями о международной повестке».

Говоря о решении Анкары вступить в «Крымскую платформу», политолог назвал его частью «общей стратегии Эрдогана», решившего «поиграть в большую геополитику».

«Смысл этой стратегии состоит в том, чтобы, избегая прямого военного столкновения, создавать напряжение у выбранных целей и проталкивать таким образом свой интерес, — объяснил эксперт. — Прежде всего, речь идет о войне Азербайджана и Армении — уже никто не скрывает того факта, что Турция играет в ней ведущую роль. Она поставляет одной из сторон военных советников и даже опытных сирийских боевиков, которым теперь найдено применение в Нагорном Карабахе».

В этих условиях, продолжил собеседник ФАН, заигрывание с Украиной выглядит частью «плана Эрдогана»: теперь у него появляется возможность поставлять Киеву свое оружие, которое уже показало свою эффективность на Ближнем Востоке и которое, в отличие от западных аналогов, ВСУ в состоянии купить.

«То, что оно будет использовано против мирного населения в Донбассе, президента Турции мало волнует, — добавил Джаралла. — К тому же ему нравится ощущать себя «старшим» в их двустороннем соглашении с Зеленским — то, что Украина является второстепенным партнером, очевидно, как мне кажется, для всех. Киев никто в мире не воспринимает всерьез, поскольку он всегда делает лишь то, что ему говорят делать более «авторитетные» товарищи».

По словам политолога, в этих условиях и Турция не прочь присоединиться к клубу держав, под чью дудку «пляшет» украинский президент. При этом эксперт отметил, что Эрдоган не видит для себя проблемы в антироссийском характере «Крымской платформы», частью которой Анкара намеревается стать — для турецкого президента гораздо важнее возможность показать независимость и самобытность своей внешней политики, чем сохранять добрые отношения с Москвой.