Москва, 18 октября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский подчеркнул, что Европа, включая Италию, не должны учить Россию правилам жизни. Эксперт в своем блоге напомнил, что европейским государствам пора разобраться с важной для себя проблемой — «афро-арабской помойкой».

Поводом для такого заявления стало недавнее интервью итальянской газете. Журналист активно интересовался аспектами российской внешнеполитической деятельности на Ближнем Востоке.

Комментирую политику по Сирии, Сатановский подчеркнул, что пытался объяснить итальянцам отсутствие какого-то «замороженного конфликта» в этом арабском государстве. Эксперт указал на тот факт, что Россия «тормознула вечный американский порыв по обрушению одной страны за другой».

Политолог обратил внимание на то, что американские политики решили «похоронить» родную страну. Аналогию политолог провел с тяжелыми временами в России 1917 года.

«Только с неграми вместо пролетариата и люмпена, и богатыми молодыми демократами, вместо наших разночинцев и народников, то опять-таки, не стоит им нас и весь остальной мир чему-то учить», — отметил Сатановский.

По его мнению, миссия российского лидера Владимира Путина заключается в том, чтобы «загасить этот пожар».