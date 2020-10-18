Климова поразила фанатов снимком в нежном образе на берегу моря

Москва, 18 октября. Российская актриса Екатерина Климова поразила фанатов новой фотографией в нежном образе. Снимок появился в фанатском Instagram-аккаунте знаменитости.

В кадре актриса запечатлена на фоне моря в романтическом образе. На Екатерине надето нежное платье в горох с рюшами, а на голове — светло-розовая шляпа с полями. Фанаты осыпали комплиментами Климову.

«Очень нравится, хорошая артистка, красавица, умница. Счастья ей и ее детям», — написал один из поклонников. «Что ни наденьте — все к лицу, потому что вы шикарная женщина», — добавил второй. «Катюша, вы шикарная женщина», — сделал комплимент третий.

Екатерина Климова ранее очаровала поклонников новой видеозаписью, на которой она предстала без макияжа и фильтров. Кадры знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте. В опубликованном ролике Екатерина Климова наносит духи на шею, стоя в откровенном пеньюаре с кружевами.