Союз пенсионеров оценил обновленные правила получения выплат

Москва, 18 октября. Правила получения пенсии при переходе в другой банк существенно не изменились. Об этом сообщил председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, передает телеканал «360».

По словам Рязанского, в нововведениях нет «ни сенсации, ни трагедии». Сейчас сменившие банк пенсионеры могут забрать выплату в тот день, в который привыкли, а до вступления в силу новых правил дата начисления могла меняться.

Глава Союза пенсионеров отметил, что, согласно закону, банки и Пенсионный фонд обязаны подстраиваться под пожелания пенсионеров, то есть сама система должна учитывать интересы этой категории граждан.

«У каждого региона свои традиция, даты, выплаты. Я не вижу в этом ничего принципиального. В течение календарного месяца все равно получишь пенсию, которая тебе положена», — заявил Рязанский.

Новые правила получения пенсий при смене банка вступили в силу 18 октября. Благодаря этому законопроекту, при переходе в другой банк россияне могут оставить себе прежний день получения пенсии. Также они могут получать пенсию не только по почте, но и на банковскую карточку, пишет RT.

Ранее стало известно, как пенсионеры смогут получить доплату к пенсии в размере 11 тысяч рублей автоматически. Пенсионный фонд напомнил, что доплата назначается только получателям страховой пенсии по старости.