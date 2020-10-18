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Располневшую Оксану Самойлову раскритиковали фанаты

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Располневшую Оксану Самойлову раскритиковали фанаты

Москва, 18 октября. Оксану Самойлову критикуют подписчики за лишний вес. Поводом для негативных комментариев стала фотография в сторис, опубликованном в Instagram Тимати.

Оксана Самойлова родила четвертого ребенка в феврале текущего года. Как призналась модель, сейчас она сбросила лишние килограммы и весит чуть больше 60 кг. Девушка отметила, что не стесняется показывать себя в купальнике после родов.

Недавно рэпер Тимати опубликовал фотографию в сторис, где запечатлены он, его бывшая жена Анастасия Решетова, рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова. Поклонники тут же отметили, что Самойлова выглядит намного полнее Решетовой, и принялись писать едкие комментарии.

«Что-то Самойлова в последнее время очень плохо выглядит», — удивилась фанатка.

«Очень сильно поправилась за компанию с Джигой», — согласилась подписчица.

«Смотрю, от мужа не отстает, оба на массе», — написал подписчик.

Ранее Самойлову обвинили в мошенничестве из-за ее бренда косметики. В первые дни работы официальный сайт бренда не выдержал наплыва покупателей и «упал». Клиентки Самойловой жалуются на то, что после оплаты товаров они не могут выйти на связь с менеджерами компании, чтобы уточнить у них детали доставки. Некоторые обвиняют жену Джигана в финансовых махинациях и мошенничестве.

Источник: Instagram
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