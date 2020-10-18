Писатель и критик Алексей Михеев умер на 68-м году жизни

Москва, 18 октября. Писатель и литературный критик Алексей Михеев скончался в возрасте 67 лет. Об этом пишет «Российская газета».

«Умер писатель, литературный критик экс-главред журнала «Дружба народов» Алексей Михеев», — говорится в сообщении.

Позже супруга Михеева написала на своей странице в Facebook, что писатель скончался в пятницу вечером. Она уточнила, что мужчина в течение долгих лет боролся с последствиями обширного инфаркта.

«Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас — это шок, как и для нашей семьи», — написала Наталья Кириченко.

О дате и месте прощания с Михеевым будет сообщено дополнительно.

Алексей Михеев родился 11 февраля 1953 года в Москве, окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру Института языкознания АН СССР. Он являлся главным редактором журнала «Иностранная литература, вел несколько программ на радио.