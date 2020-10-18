Кедми объяснил, за счет чего Россия качественно обойдет Запад

Москва, 18 октября. Москва должна качественно обойти Запад в политических вопросах и начать действовать более профессионально. Об этом заявил известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, пишет «Украина.ру».

По словам Кедми, на данный момент Россия оказалась окружена «дугой» стран, в которых тлеют серьезные внутренние или международные конфликты. На протяжении долгого времени митинги потрясали Белоруссию, на Украине уже шесть лет идет гражданская война, а недавно с новой силой разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном. Не стоит забывать и о Киргизии, где недавно случился очередной государственный переворот.

Специалист заметил, что все эти конфликты являются «происками» неприятелей, хотя и имеют вполне естественное происхождение. Каждый конфликт имеет внутреннюю причину, в то время как обостряется он благодаря «внешней поддержке».

Также у бывшего руководителя израильской спецслужбы спросили, может ли Россия занять более жесткую позицию по отношению к многочисленным лимитрофам. Однако подобное предложение не вдохновило эксперта. Как заметил Кедми, Москве нужно не «занимать позицию», а определить цель своей политики на территории бывшего СССР. И уже исходя из этого находить нужную позицию при каждом удобном случае.

«Мне непонятно, движет ли Россией в этом вопросе конкретная цель, или это действия по инерции мышления. По сути, нет никакого диалога. Есть заявления Запада и попытки оправдаться, которые никого не интересуют», — сказал политолог.

Что же касается экономического превосходства конкурентов России, то Кедми не надеется на скорейшее изменение ситуации. По его мнению, пока «потенциальный противник» имеет экономическое превосходство над Москвой, российские политики должны действовать профессиональнее, чем конкуренты.

«Развитие надо строить на параметрах качественного отличия российской политики. Количественно силы не равны», — объяснил эксперт.

Ранее Кедми заявил, что России нужно опасаться новой угрозы с юга.