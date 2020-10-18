Силуанов указал на устойчивость банковской системы в РФ

Москва, 18 октября. Глава Минфина РФ Антон Силуанов подчеркнул, что банковская система в стране характеризуется устойчивой работой. Об этом министр сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Руководитель ведомства обратил внимание, что в России уменьшается количество случаев, когда у банков отзывают лицензию. Он подчеркнул, что ЦБ активно надзирает за деятельностью финансовых структур.

Напомним, что недавно глава министерства рассказал, что в России будет оптимизирована налоговая политика. На некоторые субъекты бизнеса будет снижена нагрузка.