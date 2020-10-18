Аналитики Sohu назвали «трех мушкетеров» русской кухни

Москва, 18 октября. Аналитики китайского издания Sohu решили отойти от темы вооружения. На этот раз они выяснили, какие продукты являются самыми основными для русской кухни. Отдельно журналисты назвали «трех мушкетеров» на столе россиян.

Эксперты пришли к выводу, что картофель, колбаса, молоко и сыр занимают лидирующие позиции. Отдельно журналисты сделали подборку по овощам, туда вошли: капуста белокочанная, лук, морковь и свекла.

«Черный хлеб, водка и икра — «три мушкетера» русской кухни», — пришли к выводу аналитики.

По мнению авторов, водка в России является неотъемлемой составляющей культурного наследия. Китайцы подчеркнули, что за долгие годы у жителей РФ проявилось к ней особое отношение. Аналитики напомнили, что россияне могут пить этот крепкий напиток без закуски. После выпитой рюмки они «занюхивают» водку черным хлебом.

Многие в России по-прежнему обожают бутерброды, где поверх масла намазывается икра, уверены в Китае.

Что касается черного хлеба, то он, считают журналисты, не просто сытный и питательный. В России отмечен его позитивный эффект на пищеварение, учитывая большое содержание витаминов и ферментов в дрожжах.