В Москве обсудили возможность дать детям в руки оружие

Есть такая поговорка: «Добро должно быть с кулаками». Смысл данного изречения состоит в том, что быть добрым, неагрессивным человеком, конечно, хорошо, но явно недостаточно. Гражданин должен быть готов защитить себя, своих близких, свою страну.

Эту тему на днях обсудили участники сессии «Военно-патриотическая и биолого-охотоведческая работа с молодежью», прошедшей в рамках московской международной выставки оружия и товаров для охоты «ORELEXPО».

Как ранее сообщал ФАН, выставка проходила в Москве с 15 по 18 октября. В ней приняли участие крупные производители оружия, товаров для охоты, а также амуниции и снаряжения. Всего на мероприятии было представлено более 100 участников и свыше 1000 брендов.

Пацифистский привет из 90-х

Красной нитью через выступления всех участников прошла мысль о том, что уже далеко не первый год самые разные политические и культурные круги навязывают населению РФ мысль о том, что оружие — это плохо, дети в форме — чудовищно, а дети с оружием, даже с игрушечным, не говоря уже о боевом, — и вовсе недопустимо.

Еще в 90-х в СМИ, захваченных тогда либералами, прокачивалась мысль, что мальчикам, а уж тем более девочкам, не надо играть с военными игрушками и в военные игры.

«Почему детям можно играть с орудием убийства, но нельзя с игрушкой, изображающей орган, дающий жизнь?» — сейчас это звучит абсурдно и неприлично, но в ситуации разгула вседозволенности, которая, как известно, не равняется свободе, такие утверждения с легкостью попадали на газетные и журнальные страницы.

В то же самое время в учебниках по экономике, профинансированных фондом Сороса, в каждой главе в том или ином контексте приводилось мнение, что СССР пал из-за перераздутого военного бюджета и России грозит повторить его судьбу, если продолжит тратиться на армию. При этом, естественно, умалчивалось, что страна, отказывающаяся кормить свою армию, неизбежно в будущем будет кормить чужую.

Отчасти это, конечно, мировой тренд, получивший название «гуманизация мышления». Но почему-то в США и многих других странах дети в военной форме удивления и тем более осуждения, как правило, ни у кого не вызывают. Более того, во многих штатах отношение к огнестрельному оружию особо трепетное — купить его легко, а «мелкашка» — винтовка калибра 5,6 мм — и вовсе считается детским оружием. В аккаунтах американских пользователей того же Facebook можно найти массу фотографий детей именно с таким оружием и подписью из серии «Подарили Джейн ее первую винтовку».

Опасно не уметь стрелять

Вместе с тем некоторые российские мамы и папы, заразившись определенными идеями от гиперактивных политических меньшинств, укрепились во мнении, что детям драться нельзя, даже мальчикам, в том числе защищаясь и защищая других, а оружие, даже игрушечное, — плохо.

Куда лучше, по мнению некоторых, больше рассказывать чаду про пестики и тычинки, приобщать его к веганству, а вместо какого-нибудь современного аналога «Зарницы» приобщить ребенка к электросамокату и смузи.

Руководитель Просветительского центра «Федерации армейской тактической стрельбы в России» Анна Астахова в своем докладе убедительно обосновала необходимость обучения детей и молодежи военному делу.

«Меня часто спрашивают: «Опасно ли уметь стрелять?» Опасно не уметь стрелять! Все историки сходятся во мнении, что, если бы молодых людей в СССР не обучали обращению с оружием, мы бы потеряли в Великой Отечественной войне гораздо больше жизней», — рассказала она.

Астахова убеждена, что постепенно захватывающая умы россиян тенденция глубоко неверна.

«Часто говорят: «Зачем учить детей обращаться с оружием?» Давайте, мол, про пестики и тычинки, веганство, смузи и самокат! У нас есть генетический код, в который вошли войны, в которых принимала участие наша страна. Уже не говоря о том, что многие народы России из поколения в поколение живут охотой. Это входит в наш генетический код. А смузи и самокат — не входят», — объяснила докладчица.

По мнению Астаховой, НВП и НВМП (начальная военная морская подготовка) должны присутствовать в школе в качестве факультативного, но рекомендованного Минобром предмета.

Останемся с виртуальным оружием

Результатом распространения в обществе таких идей неизбежно становится изменение нормативно-правовой базы. На сегодняшний день контроль в сфере обращения оружием максимален. А после каждого инцидента, связанного с использованием ранее оформленного гражданского оружия, хотя процент таких происшествий просто мизерный, раздаются призывы еще больше ужесточить условия его приобретения, хранения и транспортировки.

Бесконечно ужесточать контроль в сфере оборота оружия после каждого трагического инцидента бессмысленно. Это приведет в результате к тому, что количество владельцев оружия в России станет ничтожно. Об этом заявил в ходе своего выступления генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

«Я хочу обратить внимание на неутешительную тенденцию: каждый год примерно на 3-4% уменьшается количество легальных владельцев оружия, — констатировал он. — Это связано, конечно, с вводимыми ограничениями, а также с отношением общества к оружию, к инцидентам, связанным с оружием. Каждый такой инцидент — это повод для того, чтобы ужесточить, усилить контроль в этой сфере, что сейчас выглядит уже избыточным».

По мнению докладчика, у этого контроля есть граница, дальше которой пережимать уже бессмысленно, потому что однажды, лет через десять, мы будем уже обсуждать какое-то виртуальное оружие.

«В том числе с таким отношением общества мы будем говорить только о виртуальном оружии, а реальное оружие останется у очень узкой прослойки людей, способных выполнять необходимые нормативы, имеющих для этого деньги», — полагает гендиректор ФАН.

Евгений Зубарев напомнил, что люди, владеющие оружием в России, как правило, самые законопослушные граждане.

«И наша задача, участников этого мероприятия, — доказывать это обществу, — уверен он. — Говорить о том, что не оружие убивает, убивают люди. Важно это понимать, когда начинаются дискуссии на тему «а давайте откажемся вообще от оружия, а охота — это вообще невозможно». Часто такое звучит от представителей поколения «снежинок», которое у нас выросло. Это все можно переломить. Не только дискуссиями, но и, скажем, развитием кадетства, Юнармии».

Дать детям оружие

Несовершеннолетние, то есть лица до 18 лет, согласно закону, в принципе не могут брать в руки огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В том числе дети, проживающие там, где охота является традиционным промыслом, хотя общеизвестно, что стать по-настоящему хорошим охотником, начав практиковаться в 18 лет, практически невозможно. Этим искусством, по словам тех, кто детально изучал эту тему, нужно овладевать лет с шести, что невозможно, если следовать букве закона.

В связи с этим Зубарев обратился к такой важной теме, как невозможность с точки зрения закона давать детям в руки боевое оружие и боеприпасы.

«Когда дети бегают с макетами, а не с реальным оружием — это унизительно, и все это понимают. Значит, надо что-то двигать в законодательстве», — подытожил он.

Вице-президент Всероссийского молодежного центра «Олимп» Владимир Зотов обратил внимание на то, что заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи необходимо для обеспечения государственной безопасности России.

«Мы не сможем обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, если нормально не воспитаем нашу молодежь, а это и обращение с оружием, и изучение природы и истории, а также многое другое. Мы все видим, что сейчас творится в мире, мы видим напряженную геополитическую обстановку», — подчеркнул он.

Не повторить чужих ошибок

Военное дело в буквальном смысле слова вошло в генетический код многих народов и этносов, населяющих Россию, — слишком много было в разные эпохи желающих поживиться нашей территорией. Поэтому патриотическое воспитание, которое, безусловно, должно включать в себя изучение истории и окружающей среды, немыслимо без постепенного овладевания основами обращения с оружием и тактики ведения боя. Без этого мы получим даже не «кастрированный» патриотизм. Мы получим пацифизм в самой его ничтожной версии, то есть людей, абсолютно неготовых защитить кого бы то ни было, даже себя, не говоря уже о близких и Родине. Европа уже вовсю расплачивается за подобные подходы в воспитании — не так давно Интернет облетело видео, где два мигранта насилуют женщину, а ее муж бегает поблизости, пытаясь дозвониться до полиции.

Хотим ли мы получить общество бессильных людей-«снежинок»? Решать, похоже, надо как можно скорее.