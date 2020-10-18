Заваленный мертвой рыбой берег водоема в Калмыкии сняли на видео

Элиста, 18 октября. Рыба массово погибла в Аршань-Зельменьском водохранилище в Республике Калмыкия. Берег одного из старейших водоемов региона оказался буквально завален мертвой рыбой. Местные жители опубликовали в Instagram соответствующее видео.

По словам очевидцев, зловонный запах расползается по всей округе. На опубликованных кадрах видно, что вся береговая линия усеяна мертвой рыбой. По словам пользователя sanchir_goryaev, неприятный запах распространился на несколько километров.

Источник знакомый с ситуацией сообщил ФАН, что региональное Минприроды РФ уже создало группу для расследования случившегося, в которую вошли специалисты ведомства, представители Сарпинского района и экологи.

Им предстоит установить причины и обстоятельства массовой гибели обитателей водоема. Подчеркивается, что специалисты уже взяли и отправили на экспертизу пробы воды.