Берлин, 28 октября. Стационарное лечение пациента, у которого диагностировали коронавирус, обходится в Германии в среднем в 10,7 тыс. евро. Об этом пишет издание Welt am Sonntag, ссылаясь на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer.

Welt подсчитало стоимость лечения от коронавируса в Германии. Если человека с COVID-19 подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, то стоимость лечения резко возрастает, уточнил председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич.

«Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тыс. евро», — указал он.

Мартин Лич указал, что стоимость зависит от каждого отдельного случая и разница в цене ощутимая.

Ранее специалисты назвали новый симптом заболевания коронавирусом. Как сообщили британские ученые, некоторые пациенты, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, жаловались на звон или шум в ушах. Также были зафиксированы случаи, когда у людей, заболевших COVID-19, этот симптом приводил к полной потере слуха.