Стилист Зверев рассказал о наглой уборщице с «его трусами на голове»

Москва, 18 октября. Парикмахер Сергей Зверев рассказал о наглой уборщице с «его трусами на голове». Историю он поведал в эфире программы «Ты не поверишь!» канала НТВ.

«Король гламура» рассказал, что некоторое время назад нанял новую уборщицу. Спустя время он обнаружил, что она фотографируется в его одежде.

«Прихожу как-то я домой, а у меня в кармане полароиды. Достаю их. А она в моем халате на фоне моих картин, и в моей кровати, и в моих пижамах и рубашках. И чуть ли не мои трусы на голове», — рассказал Зверев.

Как отметил парикмахер, он вызвал уборщицу на серьезный разговор. В ходе него женщина призналась, что уже накопила целый альбом подобных фотографий с личными вещами Зверева.

«Я ей: «Как ты себе представляешь наше дальнейшее сотрудничество? Я тебя допустил, а ты сразу трусы на голову». Она от моих знакомых пришла. Хорошо прибирались. По мелочам пропадало раньше что-то. Потом она в отпуск ушла и уже не вернулась», — добавил парикмахер.

Ранее Сергей Зверев раскритиковал новый образ Юлии Барановской. Он отметил, что новые кудри телеведущей напоминают ему молодую Аллу Пугачеву. По мнению стилиста, телеведущая зря надела на себя «удушающее» колье, которое скрыло длинную шею и красивую линию декольте. Кроме того, подчеркнул Зверев, украшение напоминает мужскую «бороду».