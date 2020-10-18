Тела двух человек обнаружили на пожаре в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 18 октября. Два человека погибли при пожаре в недостроенном здании в столице Республики Алтай. ЧП произошло сегодня ночью. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул в строящемся здании на улице Петра Сухова. К прибытию пожарных на место ЧП пламя успело распространиться на площади в 500 квадратных метров.

Для тушения возгорания были задействованы 46 спасателей и 17 единиц спецтехники. На месте пожара были обнаружены тела двух погибших. В настоящее время причины инцидента устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по региону и представители Следственного комитета РФ.

Ранее спасатели предупредили, что в подмосковных округах Шатура и Коломенский сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Специалисты напомнили, что при высокой пожарной опасности нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».