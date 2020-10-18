Фанаты не узнали Галкина с новой стрижкой

Москва, 18 октября. Известный телеведущий, юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин поразил поклонников фото с новой стрижкой. Фанаты обратили внимание на то, что шоумен выглядит значительно моложе своих лет. Снимок Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Максим Галкин решил сменить свой образ и отказался от кудрей. На фотографии у телеведущего короткая стрижка и челка.

«Всем желаю солнечного настроения в эту пасмурную погоду!» — написал резко помолодевший Галкин под постом.

Фанаты пришли в восторг и оценили новую прическу своего кумира. Однако многие подписчики предложили, что фото все-таки архивное, так как на нем Галкин выглядит значительно моложе своих 44 лет.

«Это какого года снимок?» — поинтересовался один из пользователей соцсети. «Вчерашний», — ответил Галкин.

«Очень молодо выглядит на фото! Прическу изменил или стрижку сделал? Желаю всем так молодо выглядеть!» — заметила поклонница Галкина.

«Прям мальчик», — добавила вторая.

Сын Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой оказался как две капли воды похож на своего отца. Это стало очевидно после того, как юморист опубликовал фотографию сына и свой архивный снимок 40-летней давности.