Фомин день — в народной традиции это праздник урожая, в первую очередь — зерна и хлеба. День посвящен одному из чрезвычайно почитаемых на Руси святых — ближайшему ученику Иисуса Христа апостолу Фоме. Об истории, хлебных традициях и приметах этого праздника, включая «лечение» заговоренной горбушкой, а также о том, что можно и нельзя делать 19 октября, — в материале ФАН.

Когда отмечается Фомин день

В православии апостола Фому чтут во вторую неделю после Пасхи, а также летом и осенью. Осеннее поминовение апостола Фомы приходится на 19 октября (6 октября по старому стилю). В 2020 году осенний Фомин день выпадает на понедельник, 19 октября.

История: почему Фому прозвали «неверным»

Согласно евангельским источникам, апостол Фома — простой рыбак из Галилеи — став одним из ближайших последователей Христа, везде следовал за учителем, был участником Тайной вечери, видел окончание земной жизни Иисуса, а затем нес христово учение по разным землям.

По преданию Фома не по своей воле пропустил несколько важных событий, имевших значения для христианства. Апостол не присутствовал у Гроба Господня, когда стало известно о Воскресении Христа. Также Фома опоздал к прощанию с Богородицей, и та утешила апостола сброшенным с небес поясом.

Воскресшего Иисуса апостол Фома увидел только на восьмой день после Пасхи. Будучи человеком простым, Фома не привык принимать на веру то, что не мог «пощупать руками». Поэтому он попросил доказательств того, что Иисус действительно был распят, умер и затем воскрес из мертвых. Спаситель предоставил Фоме такую возможность. Вложив пальцы в Христовы раны, Фома уверовал окончательно. Этому событию посвящен праздник Антипасха апостола Фомы и Фомина неделя, которая следует за Светлой пасхальной седмицей.

За то, что Фома часто сомневался, на Руси его прозвали «неверным» или «неверующим». Выражение «Фома неверный» — считается порицанием. Так называли и до сих пор называют тех, кто задает неудобные вопросы, отказывался принимать на веру истины, кажущиеся незыблемыми.

На самом деле Фома был одним из самых верных преследователей Иисуса и его учения, апостол никогда не отрекался от учителя и погиб мученической смертью после многих лет проповедования христианства среди язычников.

Фомин день: хлебные традиции на Руси

На Руси Фому, несмотря на прозвище «неверный», чрезвычайно почитали. Это связано с сельскохозяйственным календарем славян. В октябре наши предки подводили осенние итоги года, оценивали хлебные запасы на зиму, подсчитывали предназначенные на продажу излишки урожая, а также отделяли взрослых сыновей, чтобы те могли начать самостоятельно вести хозяйство.

Фому на Руси почитали как покровителя трезвых хороших работников, рачительных хозяев, у которых дом — полная чаша. Апостол считается сторонником бережливости и скромности, покровителем честных тружеников, противником любителей брать нахрапом, выезжая на чужом горбу.

Имя Фома рифмовали со словами «крома» (мешок для зерна) и «закрома» (амбар для хранения хлебных запасов).

На Руси в октябре говорили:

«Рад Фома, что полны закрома»; «Фома ломит закрома — бери хлеба задарма»; «На Фому тащи все в крому» и так далее.

Традиции и обряды на Фому были связаны с трудом, с запасливостью и бережливостью и, конечно, с хлебом.

На Фомин день по традиции хозяйки пекли караваи из зерна нового урожая, которые ели всей семьей. «Фомина» горбушка считалась целебной и заговоренной. Ее давали новорожденным, чтобы не болели и росли тружениками, именинникам в виде особой чести, а также больным — в качестве лучшего «лекарства» для излечения от всех хворей.

Сыновьям, которые планировали создать собственную семью, отцы в этот день «кромили сусеки»: выделяли отдельную полку в закромах, чтобы молодая семья сама рассчитывала, как кормиться зимой.

День был также посвящен женскому рукоделию: так, девочек, начиная с семилетнего возраста, в этот день впервые сажали за ткацкий станок вместе со взрослыми.

Приметы на Фомин день

По погоде на Фому судили, скоро ли наступит настоящая зима. Туман на Фому считался признаком скорого потепления, тихая погода и безветрие говорили о скорых морозах. Ранние морозы связывали также с прилетом в этот день северных птиц.

Что можно и нельзя делать 19 октября

Фомин день на Руси старались проводить в трудах. Мужчины пересчитывали и приводили в порядок припасы, а также готовили упряжь для зимних поездок. Женщины наводили порядок в жилищах и пекли «фомин» хлеб, а также занимались рукоделием, в первую очередь ткачеством. К работам привлекали всех — от мала до велика.

Строго запрещалось уклоняться от работы, бездельничать, впустую тратить время, а также объедаться. Считалось, что, если на Фому чересчур увлечься дегустацией запасов, еды может не хватить до весны, и семье придется голодать.

А вот на нищих экономить было нельзя — отказ в хлебной милостыне прохожему человеку или для заключенных в остроге считался плохой приметой: пожадничал — сам познаешь нищету и голод.

Женщин и девушек строго порицали за болтовню, пустые разговоры и за посиделки. Если на Фому незамужнюю девушку заставали не за ткацким станком или у печи, она могла прослыть неумехой, лентяйкой и чересчур балованной. Такую девушку в своей деревне могли не просватать, и ей приходилось искать жениха на стороне.

Фомин день следует за одним из наиболее почитаемых на Руси осенних праздников — Покров Пресвятой Богородицы, подробнее о котором читайте в материале Федерального агентства новостей.