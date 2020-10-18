Россиянам могут в третий раз начислить выплату в 10 тысяч рублей

Москва, 18 октября. Выплата в размере 10 тысяч рублей может быть начислена гражданам в третий раз. По мнению депутатов Госдумы, необходимо оказывать поддержку согражданам в условиях пандемии, пишет PRIMPRESS.

Напомним, что россияне, у которых есть дети от 3 до 16 лет, в июне и июле получили по 10 тысяч рублей. Граждане надеялись, что выплаты будут и в августе, чтобы было проще собрать ребенка в школу. Но так называемой «третьей волны» не последовало.

Между тем депутат Евгений Федоров допустил, что в стране может быть продолжена реализаций механизмов по поддержке населения. Парламентарий констатировал, что ограничительные меры могут жестко ударить по «кошелькам» российских семей. Он считает обоснованным продолжить начислять некоторые виды «детских выплат».

Несмотря на то, что речь идет о десятках миллиардов рублей, парламентарий уверен, что средства изыскать вполне возможно.

«Это приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в семь триллионов рублей и составляет сейчас больше 11 триллионов», — рассказал депутат.

Он акцентировал внимание на том, что выплаты должны носить постоянный характер.