Блогер Лена Миро высмеяла выдуманный роман Рудковской и Плейна

Москва, 18 октября. Блогер Лена Миро поиронизировала над Яной Рудковской за якобы придуманную ею историю о романе с немецким дизайнером Филиппом Плейном. Подробностями романтических отношений продюсер поделилась в одном из выпусков шоу «Алена, блин!» на YouTube.

По мнению Миро, Филипп Плейн никогда бы даже не посмотрел в сторону Рудковской. Она уверена, что роман между ними возможен лишь в выдуманном Рудковской мире, передает Пятый канал.

«Единственное место, где возможен секс между этими двумя персонажами, — это фантазии стареющей, испуганной женщины. Именно такой женщиной мне видится Яна Рудковская», — написала Миро в своей социальной сети.

Миро глумливо напомнила, что на шоу Ивана Урганта, куда Плейн был приглашен в качестве гостя, дизайнер даже не узнал Рудковскую по фото. Блогер высмеяла эту историю и добавила, что у нее есть несколько вариантов, откуда вообще взялась эта ложь.

«Когда Яну Рудковскую бросил Евгений Плющенко, она ему наврала о романе с Плейном, чтобы заставить ревновать и продавить на женитьбу», — предположила она.

Она считает, что продюсер всеми силами пыталась женить на себе Плющенко. Спортсмен гораздо моложе Рудковской, которая «привязала» его к себе свадьбой и детьми».

«Сдается мне, что Яна живет в страхе разоблачения. Цель достигнута, а счастья нет», — уверена Миро.

Блогер считает, что фигурист рано или поздно оставит жену вместе с детьми. Большинство подписчиков согласились с Миро. Некоторые же остались при мнении, что совместный бизнес связал супружескую чету до гробовой доски.