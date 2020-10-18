Бузова отреагировала на слухи о помолвке с Манукяном

Москва, 18 октября. Российский репер Давид Манукян опубликовал весьма романтичный пост в своем Instagram, посвященный телеведущей Ольге Бузовой. Подписчики решили, что исполнитель сделал своей спутнице предложение, однако сама Бузова не подтвердила эту версию.

Согласно сообщению Манукяна, 17 октября является очень важной датой как для него, так и для Ольги Бузовой. Фанаты звездной пары заподозрили, что репер решился сделать предложение своей избраннице.

«Для кого как, а для меня это не просто 17 октября… Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные», — подписал опубликованный снимок исполнитель, сопроводив его хештегом «вспомни».

Но, вполне возможно, что на самом деле в отношениях пары все не так просто. Ранее пара отмечала каждую годовщину, влюбленные не стеснялись своих чувств и часто дарили друг другу подарки. Но, судя по слухам, в последнее время отношения пары несколько испортились. Многие предполагают, что знаменитости даже могут расстаться, так как в последнее время между ними часто вспыхивают ссоры и скандалы. В последнее время звезды реже появляются на публике в компании друг друга.

Что же касается Бузовой, то она весьма неоднозначно отреагировала на публикацию молодого человека. Певица заметила, что она готова «отвечать» сугубо за свои слова и поступки, а также в ее жизни есть ситуации, о которых она не готова рассказывать подписчикам. В конце обращения певица и вовсе заявила, что «не имеет к этому никакого отношения».

После этого фанаты пришли к выводу, что речь идет вовсе не о помолвке. Просто с помощью трогательной публикации Манукян решил за что-то извиниться перед Бузовой. После этого подписчики начали строить предположения, касающихся упомянутой даты. Некоторые предположили, что в этот день Манукян переехал к певице, другие вспомнили, что в этот день Бузова отказала двум финалистам «Плана Б».

Стоит сказать, что некоторые отнеслись к любовной драме звездной пары с юмором. В целом, Бузова достаточно часто становится мишенью для многочисленных шуток. Как сообщалось ранее, недавно и резиденты Comedy Club пошутили над умственными способностями женщины.