Москва, 18 октября. Немецкие читатели поддержали решение России выйти из трехсторонних консультаций по вопросам катастрофы Boeing-777 Малайзийских авиалиний над Донбассом, пишет «Царьград».

Немецкая газета Die Welt на своих страницах рассказала о том, что, по заявлению российского МИД, Москву не устраивают попытки иностранных государств возложить всю ответственность за случившееся на Россию, а также намерение Нидерландов подать жалобу в ЕСПЧ по поводу авиакатастрофы. Также российскую сторону возмутили слова украинских властей о том, что «Москва боится правды».

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди читателей Die Welt. По мнению многих немецких граждан, российская сторона уже давно должна была перестать участвовать в этой трехсторонней консультации по вопросам катастрофы Boeing-777.

«Когда принципиальные политические противники России ведут расследование, речь всегда идет не об объективных фактах и доказательствах, а о пропаганде и политическом давлении», — отметили они.

Также читатели Die Welt подчеркнули, что никто из «следователей» Украины до сих пор не привлек к суду тех, кто не останавливал над зоной боевых действий гражданские полеты.

«И это сегодня единственная доказанная вещь в этом деле», — уверен Eduard K.

«России давно надо было это сделать. Но еще очень полезно посмотреть на отношение к этому расследованию малайзийцев», — подчеркнул Michel W.

У многих вызвал удивление то факт, что никто не расследует возможную причастность к инциденту украинского «Бука», который находился в районе крушения самолета.

Ранее политолог рассказал, как Россия вышла из так называемого «политического судилища», направленного против нее по делу о крушении малайзийского пассажирского лайнера Boeing-777 MH17. Однако несмотря на то, что РФ больше не состоит в группе по расследованию авиакатастрофы, Москва все еще готова взаимодействовать с голландским следствием.